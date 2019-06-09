هيئة النزاهة تضبط متهمين إثنين بتهمة الاحتيال والرشوة في بغداد

2019/06/09 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة من ضبط متهمين اثنين متلبسين بالاحتيال والرشوة في بغداد.

واكدت الدائرة في بيان قيام احد الاشخاص بانتحال صفة موظف في هيئة النزاهة والاحتيال عليهم واقناعهم باستكمال اي اجراءات او مهام تتعلق بهيئة النزاهة وذلك عبر الاتفاق مع احدى الموظفات داخل الهيئة، مبينة انه تم نصب كمين للمتهم وضبطه بالجرم المشهود وفق احكام القانون.

واوضح البيان ان المتهمة الموما اليها اعترفت اعترفت أثناء التحقيق على الاتفاق مع ضابط في أحد الأجهزة الأمنية على إخراج إحدى الموقوفات في السجن لقاء مبلغ عشرة آلاف دولارٍ.

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