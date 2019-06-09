2019/06/09 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعت وزارة الزراعة، المنافذ الحدودية والجمارك الى تشديد اجراءاتها بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الزراعة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا ان مخرجاتها تهدف لحماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشدده من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي”.





وأضاف، ان “سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وبيض المائدة ما زالت متواصلة دون رادع يذكر”، مؤكدا ان “عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة اضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال اليومين الماضيين”.





وذكر البيان، ان “ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام لاسيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين”.

وتابع، ان “الوزارة منعت في وقت سابق ١٥ محصول زراعي من الاستيراد لوفرته محليا وارسلت كتب المنع الى الجهات ذات العلاقة من اجل الالتزام بما ورد بها”، لافتا الى ان “الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي اذا ما استمر الوضع على على ماهو عليه الان، لأن ذلك يضر بخططها المستقبلية في تطوير القطاع الزراعي، فضلا عن كونها الجهة القطاعية التي تمثل الفلاحين والمزارعين من جانب والمستهلك العراقي من جانب أخر”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تدعو المنافذ الحدودية والجمارك الى تشديد اجراءاتها بشأن المحاصيل الممنوعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تدعو المنافذ الحدودية والجمارك الى تشديد اجراءاتها بشأن المحاصيل الممنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).