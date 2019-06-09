تعاون مشترك بين القضاء العراقي والامم المتحدة لمحاكمة “المتهمين بالارهاب”

2019/06/09 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الاحد، مع المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ‏داعش كريم خان محاكمة المتهمين بالارهاب.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل صباح […]

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