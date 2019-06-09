تحديد موعد الكلاسيكو المؤجل

2019/06/09 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الاحد، عن تحديد موعد مباراة الكلاسيكو المؤجلة بين الزوراء والقوة الجوية.

وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اللجنة حددت موعد المباراة المؤجلة بين الفريقين باطار الدوري الممتاز يوم الثالث والعشرين من حزيران الجاري".يشار الى ان كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية لحساب الدوري العراقي الممتاز، كان قد تم تأجيله بسبب نزول الجماهير الى ارضية ملعب الشعب الدولي قبل انطلاق المباراة.انتهى

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