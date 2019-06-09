بالتزامن مع سقوط الموصل.. احالة عدد كبير من الضباط المتهمين الى القضاء

2019/06/09 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب السابق عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل عبد الرحمن اللويزي، الأحد، عن إحالة عدد كبير من الضباط المتهمين في التقصير بسقوط الموصل الى القضاء.وقال اللويزي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات حيث تمت احالة عدد كبير من ضباط شرطة الموصل قبل عدة ايام الى المجالس التحقيقية، فضلا عن […]

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