الصحة العالمية: مستشفيات العراق تعاني نقص الأدوية وتراجع التحصين ضد الأمراض

2019/06/09 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدم توفير المستشفيات العراقية لـ 50% من الأدوية الرئيسية المتداولة في دول العالم.

وأوضح ممثل المنظمة في العراق في

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