تعرفي على فائدة الفواكه للرضيع

2019/06/09 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى المركز الاتحادي للتغذية الوالدين بتقديم الفواكه الطازجة الطرية لطفلهما الرضيع مع ظهور الأسنان اللبنية الأولى.وأوضح المركز الألماني أن تناول الفواكه في العام الأول

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