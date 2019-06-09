عبد المهدي لوزير الخارجية الألماني: نحن مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم

2019/06/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هايكو ماش، لدى أمس السبت، أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الأخير استقبل، امس في مكتبه في العاصمة العراقية بغداد، “وزير خارجية ألمانيا الاتحادية والوفد …

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