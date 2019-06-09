هيئة الحج تحدد آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

2019/06/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حددت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الأحد المقبل آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الهيئة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا […]

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