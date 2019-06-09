أحكام بالسجن بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

2019/06/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحاكم في بغداد الرصافة ومحافظة واسط، اليوم الاحد، أحكاما بالسجن والغرامة المالية بحق عدد ‏من المتاجرين بالمواد المخدرة‎ .‎

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