2019/06/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _BgveqXNZqM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس نينوى: نحتاج لمركبات إطفاء وحوضيات وطائرات لإطفاء الحرائق بـ5 مناطق #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس نينوى: نحتاج لمركبات إطفاء وحوضيات وطائرات لإطفاء الحرائق بـ5 مناطق #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).