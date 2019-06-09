الحرائق تلاحق الايزيديين في مخيم شاريا للنازحين

2019/06/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شاريا اندلاع حريق بالحشائش الجافة صباح اليوم الأحد, 9 حزيران 2019 بالقرب من مخيم شاريا للنازحين الايزيديين الذي يأوي 3104 عائلة نازحة في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق.وقال نازحين من المخيم ل “ايزيدي 24” ان “الحريق اندلع بالحشائش الكثيفة حول المخيم صباح اليوم في حوالي الساعة الحادية عشرة وليس […]

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