هيأة الحج تحدد الأحد المقبل آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

2019/06/09 | 13:25

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بغداد اليوم - بغداد

حددت هيأة الحج ، الاحد 9 حزيران 2019، الاحد المقبل موعداً اخيراً لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان ان" الهيأة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا العام التي تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، وغيرها من الإجراءات الإدارية".

وأشار إلى انه" في حالة عدم مراجعة الفائزين بالقرعة لعام 2019 إلى مكاتب الهيئة وعدم تسليم جوازاتهم ضمن الفترة المحددة، سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل".

وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.

بغداد اليوم- ديالى

اكد اهالي قرية ابو كرمة في محافظة ديالى، الاحد 9 حزيران 2019، تأجيل تظاهرة منطقة الغالبية الهادفة الى قطع طريق كركوك- بغداد.

وقال مختار قرية ابو كرمة جمعة قاسم الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اهالي قرية ابو كرمة (25كم ش

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الاحد (9 حزيران 2019)، حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى ان طقساً حاراً، وغائماً جزئياً في بعض المناطق، سيسود مناطق البلاد الجوية الثلاث.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان الاج

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد، الأحد، 09 حزيران، 2019، تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة تجاوزات جنوب العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كوادرها في قاطع بلدية الرشيد، تعرضوا لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام

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