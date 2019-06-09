الجملة للعصبية: ٤٠٨ اصابة طارئة خلال العيد بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط

2019/06/09 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الأحد، عن استقبالها ٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت خلالها مختلف […]

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