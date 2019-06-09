2019/06/09 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الاتصالات، رفضها منح رخصة لشركة كوالتي نت الكويتية، بدون منافسة.وذكرت وثيقة، صادرة من مكتب الوزير وتلقت “يس عراق” نسخة منها، ان “الاخير رفض الرخصة التي منحتها الشركة العامة للاتصالات الى شركة كوالتي نت بدون منافسة”.واعلنت شركة (كواليتي نت) الكويتية في نيسان ابريل الماضي، فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. الحكومة ترفض الرخصة التي منحت الى شركة “كوالتي نت” الكويتية بدون منافسة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. الحكومة ترفض الرخصة التي منحت الى شركة “كوالتي نت” الكويتية بدون منافسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).