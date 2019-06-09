وزيرالزراعة يؤكد استعداد الوزارة التام لتذليل المعوقات التي تواجه قطاع الدواجن وتسهيل جميع الاجراءات للمربين

2019/06/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزيرالزراعة صالح الحسني استعداد الوزارة التام لتذليل المعوقات التي تواجه قطاع الدواجن وتسهيل جميع الاجراءات للمربين .واشار بيان لوزارة الزراعة اليوم الاحد الى ان وزيرها صالح الحسني التقى مربي الدواجن من كافة المحافظات لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وكذلك مناقشه الأمور التي تهم قطاع الدواجن في سبيل ايجاد الحلول المناسبة لها […]

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