ارجاء تظاهرة قرية ابو كرمة في ديالى بانتظار قرار مجلس المحافظة بشأن الامن

2019/06/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر اهالي قرية أبو كرمة شمال شرق بعقوبة ارجاء تظاهرة اليوم الهادفة الى قطع طريق بغداد – كركوك الحيوي .وقال مصدر:” ان اهالي قرية أبو كرمة ضمن حوض الوقف قرروا أرجاء تظاهرة الغالبية ، التي كان مقررا انطلاقها وقطع طريق كركوك – بغداد احتجاجا على الاوضاع الامنية المتردية بسبب نشاط داعش في المنطقة “.[…]

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