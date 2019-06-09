2019/06/09 | 13:36

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الجملة للعصبية: 408 اصابات طارئة خلال العيد بينها حادث سير وسقوط من مرتفع

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية،اليوم الاحد، عن استقبالها

٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد.

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي، في بيان، ان "طوارئ المستشفى

تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت

خلالها مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ".

واضاف ان "المستشفى استقبل ٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد للفترة

من الثلاثاء ولغاية امس السبت جميعها بالرأس والحبل الشوكي"، مشيرا

الى ان "من بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة فضلا عن ثلاث

اصابات بالراس نتيجة الرمي العشوائي".

واوضح ان "اكثر من ٨١ اصابة بالرأس نتيجة التعرض لشدة خارجية بينها

حوادث الشجار وغيرها فضلا عن ٩١ جلطة دماغية وردت للمستشفى وعشرات

الحالات الاخرى".

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