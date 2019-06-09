بالتزامن مع ذكرى سقوط الموصل.. احالة عدد كبير من الضباط المتهمين الى القضاء

2019/06/09 | 13:36

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب السابق عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل عبد الرحمن اللويزي، الأحد، عن إحالة عدد كبير من الض...

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