ثلاثة حرائق تلتهم مزارع للنخيل شمال غرب السعودية

2019/06/09 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام سعودية، الأحد، بان فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق شب في مزارع للنخيل في دومة الجندل بمنطقة الجوف شمال غرب السعودية.ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي قوله، إن “فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً عبارة عن حريق بمزارع […]

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