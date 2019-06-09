شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

2019/06/09 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن شخصيات رسمية بارزة ستحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كوردستان.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن المصدر قوله ان وفدا من الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحضر مراسم اداء اليمين القانوني لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بناء على دعوة رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واضاف ان رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وبافل طالباني سيشاركون في المراسم التي تقام على قاعة سعد عبدالله في مدينة اربيل .

ولفت الى ان شخصيات بارزة من الحكومة الاتحادية، اضافة الى سفراء وقنصليات سيحضرون المراسم.

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