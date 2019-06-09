حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المحاصيل الزراعية من الحرائق

2019/06/09 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اطلق نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي الشمري، اليوم الاحد، نداء استغاثة عاجل للرئاسات الثلاث والحكومة المحلية في محافظة نينوى، بشأن السيطرة على الحرائق المتواصلة في الاراضي الزراعية.ووجه الشمري في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه “نداء استغاثة عاجل الى الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء ...

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