عبد المهدي يكشف عن وعد قدمته الكتل السياسية بشأن كابينته الحكومية

2019/06/09 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن موعد حسم اكمال ملف تكملة الكابينة الوزارية، لحكومته.وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي ان “لقاء جمعنا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قبل ايام، وتم توجيه سؤال له بشأن تأخير حسم الكابينة الوزارية، واكدنا له انه يفترض ان يكون ...

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