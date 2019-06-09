2019/06/09 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن لقاء رئيس مجلس القضاء، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ‏داعش السيد كريم خان.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “الصباح الجديد “، أن “رئيس مجلس القضاء ‏الاعلى فائق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يناقش مع فريق التحقيق الدولي جرائم “داعش” في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يناقش مع فريق التحقيق الدولي جرائم “داعش” في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).