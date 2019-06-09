2019/06/09 | 14:07

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الخزعلي : خطوات السهيل الإصلاحية تدل على شعور بالمسؤولية وأنه رجل دولة

أكد النائب فالح الخزعلي أن خطوات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور قصي السهيل الإصلاحية تدل على الشعور بالمسؤولية وانه رجل

دولة .الخزعلي ثمن زيارة الوزير السهيل إلى البصرة ، معرباً عن تطلعاته

لأجراء إصلاحات وتغيير للأفضل في جامعات البصرة وكلياتها فضلاً عن

التربية عبر استحداث مديرية تربية ثانية في المحافظة ، وأشار إلى أن

جامعة النفط والغاز وجامعة التقنية الجنوبية وكلية طب الزهراء عليها

السلام في البصرة تحتاج إلى دعم والوقوف على مشاكلها للارتقاء بواقعها

، معرباً عن ثقته بالوزير السهيل لحل هذه المشاكل وتبني مقترحات

الجامعات والكليات والمعاهد في البصرة

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