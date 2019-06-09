2019/06/09 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
استكملت استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، القسم القانوني والمقررة صباح غد ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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