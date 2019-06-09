English | كوردى

استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني


استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني
2019/06/09 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

استكملت استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، القسم القانوني والمقررة صباح غد ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا