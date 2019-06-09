استكمال استعدادات مراسم أداء البارزاني القسم القانوني

2019/06/09 | 14:08

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بغداد :سومر نيوز

استكملت استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، القسم القانوني والمقررة صباح غد ا...

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