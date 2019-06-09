زانيولو ينتقل إلى يوفنتوس في حالتين

2019/06/09 | 14:10

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نيكولو زانيولو مع لاعبي روما

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، فرص انتقال نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما، إلى يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، اجتمع مع كلاوديو فيجوريلي وكيل زانيولو، لبحث إمكانية انضمام الأخير إلى السيدة العجوز.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مستقبل زانيولو يخضع بالكامل لسيطرة روما الذي لن يبيع اللاعب إلا لأسباب تتعلق بضبط الميزانية أو لرغبة اللاعب في الرحيل.

وسبق أن اشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم 40 مليون يورو، بالإضافة إلى ماتيا بيرين أو خوان كوادرادو، من أجل حسم الصفقة.

يذكر أن إنتر ميلان سيحصل على 15% من قيمة الصفقة إذا تمت، وفقًا للعقد المبرم بين روما والنيراتزوري عند التعاقد مع زانيولو في الصيف الماضي.

المصدر : كووورة

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