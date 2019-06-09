القبض على متهمين اثنين بخطف غربي بغداد

2019/06/09 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمين اثنين بجريمة خطف غربي بغداد.وذكر الناطق باسم عمليات بغداد في بيان” ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 422 خطف غربي العاصمة”.واضاف” ان هذه العملية نفذت بناءً على اعترافات متهمين سابقين تم القاء […]

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