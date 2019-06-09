2019/06/09 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار شرحبيل العبيدي ، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لـه ، إن محافظ الأنبار , علي فرحان الدليمي , أوعز وبالتنسيق مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بإطلاق حملة لإعادة إعمار وتأهيل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تشهد حملة إعمار كبرى بكلفة تبلغ المليارات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تشهد حملة إعمار كبرى بكلفة تبلغ المليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).