ثروات الأمريكيين تقفز لـ 108.6 تريليون دولار في 2019

2019/06/09 | 14:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ثروات الأمريكيين زادت أوائل العام الحالي مع ارتفاع أسعار الأسهم بقوة وانتعاش الأوضاع المالية للأسر، بعد تراجع تاريخي في نهاية 2018.

وأضاف مجلس الاحتياطي في تقرير ربع سنوي، إن صافي ثروات الأمريكيين زاد إلى 108.6 تريليون دولار في نهاية آذار، مرتفعا 4.5%، عن مستواه في نهاية كانون الأول، موضحا أن الزيادة تشمل ارتفاعا بنسبة 12% في قيمة أسهم الشركات التي في حوزة الأسر، كما نقل موقع "قبس".

وكانت أسواق المال الأمريكية تراجعت بشدة قرب نهاية 2018، مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات التجارة الدولية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة.

لكن أسعار الأسهم انتعشت هذا العام بعد أن أوضح مجلس الاحتياطي أنه لن يرفع الفائدة، وإن كانت حركة الأسهم أشد تذبذبا في الشهر الماضي، مع تهديد إدارة ترامب بتصعيد حربها التجارية مع الصين وفرض رسوم على الواردات من المكسيك.

وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الصادر الخميس أن المستهلكين الأمريكيين يواصلون زيادة الاقتراض.

وزادت ديون الأسر الأمريكية 2.3% على أساس سنوي إلى 15.7 تريليون دولار في الربع الأول، لكن في تباطؤ عن معدل النمو البالغ 2.8% المسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

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