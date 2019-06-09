2019/06/09 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عامر دعه يعمل دعه يمرّ، ولكن!مدخّل مبسّط:تنقسم المدارس الاقتصاديّة بشكل عام من حيث دور الدولة في الاقتصاد، إلى ثلاثة مدارس رئيسية، المدرسة الأولى: التطرّف في إلغاء دور الدولة، أفضل مثال هنا هي مدرسة شيكاغو، التي ترى أنّ أي تدخّل للدولة في شؤون السوق والاقتصاد لا بد وأن يأتي بأضرار وخيمة، وأنّ تدخّل الدولة والحكومة وسياساتهما الاقتصاديّة والماليّة في السوق هو منبع كل الشرور و......

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