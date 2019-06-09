نائب: حرائق الحنطة في نينوى مقصودة والحمدانية وسهل نينوى الاكثر تضررا

2019/06/09 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن محافظة نينوى حنين القدو, الاحد , جهات سياسية لم يسمها بافتعال حرائق حقول الحنطة والشعير بالمحافظة لاسباب غير معروفة, مشيرا الى ان حقول سهل نسنوى والحمدانية وتلعفر هي الاكثر تضررا.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مسلسل حرائق حقول الحنطة والشعير اثبتت بانها بفعل فاعل من خلال الحصول على فيديوهات تؤكد […]

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