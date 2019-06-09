بالصور.. آخر الاعمال في أكبر سرداب يقع داخل مرقد الامام الحسين {ع}

2019/06/09 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} اكدت الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مشروع سرداب باب القبلة الكبير داخل الصحن الحسيني الشريف، الاحد، استمرار اعمالها لانجاز المشروع في الموعد المحدد له.

وقال المشرف على المشروع المهندس سلام سعدون في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بعد اكتمال المرحلة الأولى من تسقيف السرداب والتي تمتد من باب الزينبية الى باب القبلة في الصحن الحسيني الشريف تمت المباشرة بالمرحلة الثانية الممتدة من باب القبلة الى باب الرجاء , وهو اكبر سرداب في الصحن الحسيني الشريف بمساحة {1800م2}".وأضاف انه "بعد اكتمال الحفريات تم استبدال تربة الارض بمادة الجلمود وتجهيز احواض تفريغ المياه الجوفية وتجهيز الجدار الحائل لطلائه بمواد عزل الرطوبة"، مبيناً ان "نسبة الانجاز الحالية وصلت الى 25% والعمل مستمر على مدار ٢١ ساعة يومياً، وبطاقة فنية عالية، لإنجاز المشروع قبل شهر محرم الحرام".واشار سعدون, الى ان "السرداب سيجهز بمنظومات متعددة للتبريد والكهرباء والكاميرات والإنذار المبكر وإطفاء الحرائق والسلالم الكهربائية بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية", لافتا الى ان "القدرة الاستيعابية للسرداب تقدر بـ{4000} زائر، مما سيساهم بتقليل الازحام عند مرقد الامام الحسين خصوصا في الزيارات المليونية".ويقع سرداب باب القبلة الكبير في الجهة الجنوبية من الصحن الحسيني الشريف، ويمتد من باب الزينبية غربا الى باب الرجاء شرقا, ويعد اكبر سرادب داخل الصحن الحسيني الشريف.انتهى

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