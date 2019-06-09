امرأة تدهس طفلا أثناء ذهابه للمدرسة – فيديو

2019/06/09 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض صبي لحادث دهس مروع أثناء عبوره الطريق ركضا للذهاب إلى مدرسته.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في شارع شيفتشينكو في مدينة كراسنويارسك الروسية، الصبي الصغير وهو يحمل حقيبته المدرسية في الصباح الباكر ويقف على حافة الطريق وفجأة حاول العبور وراح يركض بسرعة.

ووفقا لموقع لايف ليك، لم تلاحظ المرأة التي كانت تقود سيارة سانج يونج، الصبي الذي حاول العبور ركضا، وصدمته ليطير الأخير ويسقط بجانب السيارة، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة.

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