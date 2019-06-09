2019/06/09 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مساعد وزير الطاقة الإيراني همايون حائري، الأحد، أن ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو، وأن بغداد سددت مايصل لـ 50 بالمئة من اجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص.وقال حائري في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار تبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بالدينار واليورو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بالدينار واليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).