2019/06/09 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحضرت واشنطن مجدداً ذريعة «الكيميائي» وصعدت من لهجتها تجاه دمشق، محذرة من هجمات «مزعومة»،كعادتها في كل معركة يخوضها الجيش السوري لاستئصال أدواتها الإرهابية، وبات الشعب السوري على دراية بكل تفاصيلها وأهدافها.وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، هددت أول أمس الحكومة السورية بالرد على أي حالة لـ«استخدام الأسلحة الكيميائية» المزعوم في إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحذر من هجمات كيماوية مزعومة وتحبذ التقارب التركي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحذر من هجمات كيماوية مزعومة وتحبذ التقارب التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).