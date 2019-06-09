شرطة بغداد تحرر مختطفة وتلقي القبض على عصابة خطف

2019/06/09 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تمكنت قيادة شرطة محافظة بغداد، من تحرير مختطفة، والقاء القبض على عصابة خطف شمال غرب العاصمة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز فوج طوارئ بغداد الرابع تمكنت، اليوم، من تحرير مخطوفة والقاء القبض على عصابة خطف ضمن قاطع المسؤولية شمال غرب العاصمة”.

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