السجن لمدة 6 الى 10 سنوات بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

2019/06/09 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدرت المحاكم في بغداد الرصافة ومحافظة واسط، اليوم الاحد، أحكاما بالسجن والغرامة المالية بحق عدد ‏من المتاجرين بالمواد المخدرة‎ .

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “المحكمة الجنائية المركزية ‏في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات مع ‏غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته 2 كيلوغرام من مادة ‏الكريستال المخدرة”.‎

وأشار البيان إلى أن “المدان اعترف بجلب مادة الكريستال من محافظة السليمانية لبيعها في بغداد ‏والمحافظات الأخرى”.‎

وأكد أن “محكمة جنايات واسط أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالسجن بحق ثلاثة مدانين ‏بالمتاجرة بالمواد المخدرة”، لافتاً الى ان “اثنين من المدانين تلقيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ‏فيما تلقى مدان آخر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات”.‎

واوضح أن “الإحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ‏رقم 50 لسنة 2017”.‏

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