النزاهة تعيد ملكيَّة أراضٍ مُتجاوزٍ عليها للدولة في البصرة

2019/06/09 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة من تنفيذ عمليَّـتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة، مُبيِّنةً أن مساحة هذه الأراضي تبلغ (5450) متراً.

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