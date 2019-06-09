اخماد حريق في مبنى مصرف بغداد في الكوفة

2019/06/09 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الاطفاء حريقا اندلع في مولدة فوق سطح بناية مصرف بغداد في الكوفة ، دون وقوع اصابات .

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