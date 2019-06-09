إيران تكشف الستار عن منظومة جوية دفاعية جديدة

2019/06/09 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن رفع الستار عن منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد المصنعة على يد الخبراء والعلماء الايرانيين بمنظمة الصناعات الجو فضائية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.ونقلت قناة العالم الايرانية عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله، إن "هذه المنظومة يمكنها الكشف عن اهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كم وتتبع اهداف على 120 كم وهي قادرة على الكشف عن الاهداف الخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم".

وأضاف، أن "منظومة الدفاع الجوي “15 خرداد قادرة على كشف وتتبع 6 اهداف بالتزامن معا والقيام بعمليات اطلاق وتدمير ضد 6 اهداف، مشيرا إلى قدرة التحرك العالية لهذه المنظومة القادرة على التهيؤ للحرب والدخول في العمليات خلال اقل من 5 دقائق”.

وتابع، أن "هذه المنظومة مزودة برادار مرحلي مع امكانية الاشتباك المتزامن مع عدة اهداف ولها منصات اطلاق مستقلة يستخدم فيها صاروخ صياد 3".

وأشار الى، أن "المنظومة قادرة على الاشتباك المؤثر مع اهداف جوية بقدرات هجومية عالية مثل طائرات الاستطلاع وقاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية”، لافتا إلى ان “هذه المنظومة قادرة على تدمير اهداف كروز ان كانت متواجدة في نطاقها".



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