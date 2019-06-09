مفتشية الداخلية تشكل مجلساً تحقيقياً بحق ضابط في شرطة ديالى تسبب بتحويل ’’ارهابي’’ الى شهيد

2019/06/09 | 14:27

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بغداد اليوم - ديالى

شكل مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب الى مركز شر...





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