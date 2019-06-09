2019/06/09 | 14:27

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الأخبار المحلية

الأحد 9 يونيو 2019 | 02:26 مساءً | عدد القراءات : 7

نائب يدعو للتحقيق في اموال 1450 مخالفة تم ضبطها خلال شهر في المنافذ الحدودية

بغداد/...



طالب النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، الاحد، البرلمان بالتحقيق عن 1450 مخالفة تم ضبطها في المنافذ الحدودية من اجل معرفة المبالغ المترتبة عليها.

وقال الدراجي في تغريدة اطلعت عليها "عين العراق نيوز" ان "اكثر من 1450 مخالفة تم ضبطها في المنافذ الحدودية خلال شهر، ناهيك عن غير المعلن، والاحرى بالهيئة اتباع الشفافية باعلان المبالغ المترتبة لها بخصوص المخالفات وسواها".

وأضاف "يجدر بالبرلمان السؤال عن اموال هذه المخالفات، باعتبارها تعود للخزينة العامة".انتهى2

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