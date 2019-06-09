دعوة من مجلس بغداد للاستعانة بالحشد الشعبي لتآمين حزام العاصمة

2019/06/09 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الحكومة إلى الاستعانة بالحشد الشعبي والجهد الاستخباري في حماية مناطق حزام بغداد من الخلايا الإرهابية، مشيرا إلى

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