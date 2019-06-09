بالوثيقة.. تعيين الشيخ عبدالهادي الدراجي متحدثا رسميا باسم الحشد الشعبي

2019/06/09 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حصلت وكالة العهد نيوز على وثيقة اظهرت من خلالها تعيين الشيخ عبد الهادي الدراجي متحدثا رسميا باسم هيئة الحشد الشعبي.

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