2019/06/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التومان الايراني يواصل تحسنه اللافت

الاحد

09

حزيران

2019 :

02:26 pm

15

التومان الايراني يواصل تحسنه اللافت.العملة الايرانية وخلال الأسابيع القليلة الماضية استعادت حوالي 15%

من القيمة التي فقدتها بسبب العقوبات الأمريكية

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التومان الايراني يواصل تحسنه اللافت) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التومان الايراني يواصل تحسنه اللافت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).