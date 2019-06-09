2019/06/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع التحصين ضد الأمراض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مستشفيات العراق تفتقد لـ50% من الأدوية الأساسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: مستشفيات العراق تفتقد لـ50% من الأدوية الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).