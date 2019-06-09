2019/06/09 | 14:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجع التحصين ضد الأمراض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مستشفيات العراق تفتقد لـ50% من الأدوية الأساسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مستشفيات العراق تفتقد لـ50% من الأدوية الأساسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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