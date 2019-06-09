“بالفيديو ” كادر مستشفى الزهراء يتعرض للاعتداء

2019/06/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض كادر مستشفى الزهراء التعليمي في واسط للاعتداء وذلك عقب وفاة اثنين من ذويهم في طوارئ المستشفى نتيجة حادث أسفر عن إصابة ٥ آخرين .

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