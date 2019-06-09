الجملة العصبية: ٤٠٨ اصابات طارئة خلال العيد

2019/06/09 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبال اكثر من 400 حالة طارئة خلال عطلة العيد ، تتضمن اصابات بالرأس والحبل الشوكي .وذكر مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان :” ان المستشفى استقبل ٤٠٨ حالات طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الثلاثاء ولغاية امس السبت ،جميعها بالرأس والحبل الشوكي”، مشيرا الى ان “من […]

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