2019/06/09 | 14:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبال اكثر من 400 حالة طارئة خلال عطلة العيد ، تتضمن اصابات بالرأس والحبل الشوكي .
وذكر مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان :” ان المستشفى استقبل ٤٠٨ حالات طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الثلاثاء ولغاية امس السبت ،جميعها بالرأس والحبل الشوكي”، مشيرا الى ان “من […]
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وذكر مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان :” ان المستشفى استقبل ٤٠٨ حالات طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الثلاثاء ولغاية امس السبت ،جميعها بالرأس والحبل الشوكي”، مشيرا الى ان “من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجملة العصبية: ٤٠٨ اصابات طارئة خلال العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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