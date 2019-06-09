تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة الثلاثاء المقبل

2019/06/09 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد تصاعد للغبار وانخفاض لدرجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحو مع قطع من الغيوم، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة تنشط تنشط على فترات الى 20- 30 كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض الاماكن الغبار في بعض الاماكن"، مبينة أن "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي وفي بعض الاماكن يكون غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة".واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى والجنوبية ليوم الاربعاء صحو مع بعض الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو مع قطع من الغيوم فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات، مشيرة الى ان الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10- 20كم/س تنشط خلال النهار الى 30-40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من 50 درجة مئوية في مدينة البصرة.

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